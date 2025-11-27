Троллейбусы Казани перевезли более 21 млн пассажиров с начала года

МУП «Метроэлектротранс» сообщает, что это на 4% превышает показатель аналогичного периода 2024 года

Фото: Динар Фатыхов

С января по октябрь текущего года троллейбусами в столице Татарстана воспользовались более 21 млн пассажиров. Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», это на 4% превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

При этом трамвайные перевозки показали незначительное снижение. За десять месяцев трамваи перевезли около 13 млн казанцев, что на 0,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. На сегодняшний день МУП «Метроэлектротранс» располагает одним трамвайным депо, где базируется 107 подвижных составов, включая 24 трехсекционных вагона. Троллейбусное сообщение обеспечивается двумя парковками, в которых насчитывается 185 единиц транспорта.

Транспортная сеть Казани включает 9 трамвайных маршрутов общей протяженностью 240,5 км и 11 троллейбусных маршрутов, протяжённость путей которых составляет 267,9 км. Напомним, что с начала года казанским метро воспользовались более 33 млн человек.

Наталья Жирнова