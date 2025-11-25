С начала года казанским метро воспользовались более 33 млн человек

По будням метрополитен обслуживает от 105 тыс. до 130 тыс. пассажиров

Фото: Реальное время

С начала года казанским метро воспользовались более 33 млн человек. Такие данные приводит пресс-служба мэрии города со ссылкой МУП «Метроэлектротранс».

За год этот показатель вырос на 1%. По будням метрополитен в Казани обслуживает от 105 тыс. до 130 тыс. пассажиров, по выходным — от 60 тыс. до 100 тыс.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в Казани идет строительство второй ветки метро. МУП «Метроэлектротранс» готовится потерять более 11 млн рублей, но не унывает — из-за обязательства «Казметростроя» вернуть выгоду. Подробнее — в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина