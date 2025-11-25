С начала года казанским метро воспользовались более 33 млн человек
По будням метрополитен обслуживает от 105 тыс. до 130 тыс. пассажиров
С начала года казанским метро воспользовались более 33 млн человек. Такие данные приводит пресс-служба мэрии города со ссылкой МУП «Метроэлектротранс».
За год этот показатель вырос на 1%. По будням метрополитен в Казани обслуживает от 105 тыс. до 130 тыс. пассажиров, по выходным — от 60 тыс. до 100 тыс.
Напомним, в Казани идет строительство второй ветки метро. МУП «Метроэлектротранс» готовится потерять более 11 млн рублей, но не унывает — из-за обязательства «Казметростроя» вернуть выгоду. Подробнее — в материале «Реального времени».
