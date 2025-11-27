Новости экономики

10:56 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Фаррахов рассказал, куда пойдут 50 млрд рублей из федерального бюджета у Татарстана в 2026 году

10:32, 27.11.2025

По сравнению с 2025 годом сумма выросла, а по отдельным направлениям увеличение оказалось многократным

Фаррахов рассказал, куда пойдут 50 млрд рублей из федерального бюджета у Татарстана в 2026 году
Фото: Динар Фатыхов

В2026году Татарстан получит из федерального бюджета свыше 50 млрд рублей в виде межбюджетных трансфертов. По сравнению с 2025 годом сумма выросла, а по отдельным направлениям увеличение оказалось многократным, сообщает в своем телеграм-канале депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

Согласно данным, самые значительные приросты финансирования:

  • капремонт школ — в 4 раза (до 1,7 млрд рублей);
  • развитие сельских территорий — в 5 раз (до 5 млрд рублей);
  • модернизация учреждений культуры — более чем в 10 раз (до 885 млн рублей).

Кроме того, увеличены средства:

  • на капремонт и оснащение детсадов — более чем вдвое (до 257 млн рублей);
  • на систему ухода за пожилыми людьми — втрое (до 610 млн рублей);
  • на ремонт дорог — почти вдвое (до 11,3 млрд рублей).
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Впервые будет выделена субсидия в 379 млн рублей на поддержку малого агробизнеса. Также деньги пойдут на охрану Волги, развитие сельского туризма, подготовку кадров для села и лекарственное обеспечение. Известно, что если федеральный бюджет получит дополнительные доходы, регионы смогут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку — такой механизм заложен в постановлении Госдумы.

Напомним, что на нацпроекты в Татарстане в 2026 году направят 53 млрд рублей.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаБюджет Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть594.9
  • Нижнекамскнефтехим80.15
  • Казаньоргсинтез65
  • КАМАЗ84.4
  • Нижнекамскшина36.65
  • Таттелеком0.591