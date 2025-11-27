Фаррахов рассказал, куда пойдут 50 млрд рублей из федерального бюджета у Татарстана в 2026 году

По сравнению с 2025 годом сумма выросла, а по отдельным направлениям увеличение оказалось многократным

Фото: Динар Фатыхов

В2026году Татарстан получит из федерального бюджета свыше 50 млрд рублей в виде межбюджетных трансфертов. По сравнению с 2025 годом сумма выросла, а по отдельным направлениям увеличение оказалось многократным, сообщает в своем телеграм-канале депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

Согласно данным, самые значительные приросты финансирования:

капремонт школ — в 4 раза (до 1,7 млрд рублей);

развитие сельских территорий — в 5 раз (до 5 млрд рублей);

модернизация учреждений культуры — более чем в 10 раз (до 885 млн рублей).

Кроме того, увеличены средства:

на капремонт и оснащение детсадов — более чем вдвое (до 257 млн рублей);

на систему ухода за пожилыми людьми — втрое (до 610 млн рублей);

на ремонт дорог — почти вдвое (до 11,3 млрд рублей).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Впервые будет выделена субсидия в 379 млн рублей на поддержку малого агробизнеса. Также деньги пойдут на охрану Волги, развитие сельского туризма, подготовку кадров для села и лекарственное обеспечение. Известно, что если федеральный бюджет получит дополнительные доходы, регионы смогут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку — такой механизм заложен в постановлении Госдумы.

Напомним, что на нацпроекты в Татарстане в 2026 году направят 53 млрд рублей.

Наталья Жирнова