КФУ получит 31,9 млн рублей на обучение детей с РАС

Средства выделяются в форме субсидии

Фото: Олег Тихонов

Казанский (Приволжский) федеральный университет получит грант в размере 31,9 млн рублей на реализацию образовательных программ для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Соответствующее постановление утвердил Кабмин Татарстана.

Средства выделяются в форме субсидии для обеспечения затрат, связанных с реализацией образовательных программ дошкольного образования и дополнительных общеразвивающих программ для детей с РАС.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Полученные средства КФУ вправе направить на ряд ключевых статей расходов: оплату труда сотрудников, содержание специализированного подразделения, приобретение учебных пособий и иные затраты, непосредственно связанные с образовательной деятельностью. Кроме того, принятое постановление приостанавливает действие предыдущего документа о предоставлении аналогичного гранта — до 1 января 2026 года.

Ранее сообщалось. что КФУ в 2026 году получит 830 млн рублей по программе «Приоритет-2030».

Наталья Жирнова