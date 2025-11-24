Новости общества

КФУ в 2026 году получит 830 млн рублей по программе «Приоритет-2030»

09:42, 24.11.2025

Вуз попал в первую группу участников грантовой программы

Фото: Реальное время

Казанский федеральный университет в 2026 году получит 830 млн рублей по программе «Приоритет-2030». Об этом стало известно «Коммерсанту», который ссылается на Минобрнауки России.

В 2026 году в рамках программы «Приоритет-2030» 106 вузов получат государственные гранты на общую сумму около 26,8 млрд рублей.

В основном треке (99 вузов) гранты распределены по трем группам:

  • 13 университетов — около 830 млн рублей на развитие стратегических разработок (в том числе Казанский федеральный университет);
  • 22 вуза — по 400 млн рублей;
  • 52 университета — до 100 млн рублей (точные суммы объявят весной 2026 года).

Также действуют два дополнительных трека:

  • дальневосточный (14 вузов, гранты до 160 млн рублей);
  • творческий (5 вузов из Москвы и Санкт‑Петербурга получат по 100 млн рублей; один казанский вуз — в статусе кандидата).

В Минобрнауки отметили, что число получателей господдержки сократилось, но выросло количество участников первой и второй групп. 15 университетов, не подтвердивших динамику развития, переведены в кандидаты. Напомним, что Татарстан присоединится к эксперименту по упрощению поступления в колледжи.

Наталья Жирнова

