Взаимные расчеты России с Киргизией почти полностью переведены в нацвалюты

11:08, 26.11.2025

Владимир Путин проводит встречу с Садыром Жапаровым

Фото: взято с сайта kremlin.ru

В ходе встречи президентов России и Киргизии Владимир Путин сообщил о значительном прогрессе в двусторонних финансовых отношениях между странами. По его словам, на сегодняшний день около 97% всех платежей между государствами осуществляется в национальных валютах, сообщает ТАСС.

Российский лидер также отметил, что ведется активная работа над новыми форматами организации взаимных расчетов. Кроме того, он подчеркнул положительную динамику российских инвестиций в экономику Киргизии, которые достигли почти $2 млрд.

Напомним, что Владимир Путин прибыл в Киргизию с трехдневным визитом. Кульминацией визита станет участие российского лидера в саммите ОДКБ в четверг.

Наталья Жирнова

