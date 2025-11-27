В Татарстане модернизировали 49 центров занятости — потрачено более 833 млн рублей

Проект по модернизации центров прошел в рамках федеральной программы «Управление рынком труда» национального проекта «Кадры»

В Татарстане реализовали масштабный проект по модернизации центров занятости населения в рамках федеральной программы «Управление рынком труда» национального проекта «Кадры». Капитальный ремонт проведен в 49 центрах занятости, расположенных в 45 муниципальных образованиях республики. Известно, что на реализацию проекта направлено свыше 833,5 млн рублей.

После ремонта центры занятости приобрели современный облик: в них созданы комфортные рабочие пространства для взаимодействия с посетителями, организованы зоны цифровых услуг, развернут интерактивный банк вакансий и оборудованы детские уголки. Помимо этого во всех учреждениях обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных граждан.



Параллельно в Татарстане завершена реализация республиканской программы по ремонту учреждений социального обслуживания населения. В рамках этой инициативы обновлено 31 учреждение в 19 муниципалитетах. Объем финансирования составил более 148 млн рублей.

Наталья Жирнова