Business Insider: зумеры отказываются от офисной работы в пользу услуг для миллиардеров

Молодые специалисты массово уходят из корпораций, чтобы устроиться помощниками, няньками или выгульщиками собак

Фото: Реальное время

Поколение Z все чаще делает выбор в пользу нестандартной занятости, отказываясь от традиционной офисной карьеры. Как пишет издание Business Insider, молодые специалисты массово уходят из корпораций, чтобы устроиться помощниками, няньками или выгульщиками собак к сверхбогатым клиентам, сообщает RT.

По мнению авторов статьи, вместо многолетнего построения корпоративной карьеры молодые люди предпочитают работать непосредственно с состоятельными частными лицами, предлагая им персональный сервис.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тенденцию подкрепляет развитие рынка специализированных кадровых услуг: в мире уже действует около тысячи агентств, занимающихся подбором персонала для сверхбогатых людей. Расширение сферы обусловлено ростом числа миллиардеров — если в 2000 году, согласно рейтингу Forbes, их насчитывалось 322 человека, то сегодня это число превысило 3 тысячи. Параллельно увеличивается и количество объектов роскоши — особняков, яхт и частных самолетов, требующих обслуживания.

Эксперты отмечают, что такой сдвиг в предпочтениях молодого поколения отражает меняющиеся представления о карьерном успехе и качестве жизни.

Напомним, что молодые татарстанцы стали активнее искать работу. За год количество резюме от соискателей в возрасте 19—30 лет возросло на 17%. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова