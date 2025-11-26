Новости общества

Татарстанцев предупредили о тумане 27 ноября

17:23, 26.11.2025

Об этом сообщили в УГМС республики

Фото: Артем Дергунов

Ночью и утром 21 ноября на территории Татарстана и в Казани местами ожидается туман. Об этом предупредили в УГМС республики.

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан выступило с рекомендациями жителям:

  • при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;
  • важно учитывать, что туман скрадывает расстояние — целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость;
  • пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них;
  • следует избегать резких торможений. При необходимости остановки скорость нужно снижать плавно;
  • по возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния.

Напомним, на этой неделе в Татарстане сохранится теплая и переменчивая погода. В выходные максимальные температуры воздуха составят от +1 до +6 градусов.

Галия Гарифуллина

