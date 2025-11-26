Татарстанцев предупредили о тумане 27 ноября
Об этом сообщили в УГМС республики
Ночью и утром 21 ноября на территории Татарстана и в Казани местами ожидается туман. Об этом предупредили в УГМС республики.
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан выступило с рекомендациями жителям:
- при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;
- важно учитывать, что туман скрадывает расстояние — целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость;
- пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них;
- следует избегать резких торможений. При необходимости остановки скорость нужно снижать плавно;
- по возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния.
Напомним, на этой неделе в Татарстане сохранится теплая и переменчивая погода. В выходные максимальные температуры воздуха составят от +1 до +6 градусов.
