На этой неделе в Татарстане сохранится теплая и переменчивая погода

В выходные максимальные температуры воздуха составят от +1 до +6

Фото: Артем Дергунов

Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей региона о сохранении очень теплой, но переменчивой погоды с осадками, туманом и возможной гололедицей. Сегодня республика находится под влиянием периферии антициклона, осадков не отмечается.



В предстоящие сутки, 25 ноября, ночью регион будет находиться в теплом секторе циклона, а утром и днем через Татарстан пройдет холодный атмосферный фронт. Местами ожидается небольшой дождь, а ветер усилится до 15—17 м/с. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Температура воздуха ночью будет около ноля, днем поднимется до +8, однако к вечеру в западных районах ожидается понижение до +3.



В среду, 26 ноября, ночью, с отходом атмосферного фронта дальше на восток осадки прекратятся и в регион придет похолодание. Днем же под влиянием очередного фронта местами вновь пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температуры воздуха будут колебаться от -2 до +2. На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

Реальное время / realnoevremya.ru

В четверг, 27 ноября, республика будет располагаться на северной периферии антициклона. Из-за близости атмосферного фронта местами прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью столбики термометров опустятся до -5, днем температура повысится от -1 до +4. Сохранится опасность образования гололедицы на дорогах.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в следующие два дня, 28 и 29 ноября, ожидаются осадки различной интенсивности, при этом максимальные температуры воздуха составят от +1 до +6.



Рената Валеева