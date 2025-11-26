В Татарстане осудили водителя моторной лодки, врезавшейся в пирс

В результате происшествия один человек погиб

В Татарстане осудили водителя моторной лодки, врезавшейся в пирс. В результате происшествия один человек погиб. Подсудимому назначили наказание в виде двух лет и девяти месяцев лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

— Следствием и судом установлено, вечером 21 сентября 2024-го в Казани на лодочной станции «Венеция» моторная лодка столкнулась с пирсом и перевернулась. В результате происшествия пятеро мужчин оказались в воде, мужчина 1987 г.р. погиб, четверо мужчин спаслись, — говорится в публикации.

Водителя признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации маломерного судна, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, в Татарстане возбудили уголовное дело после крушения катера на Волге, в результате которого погибли несколько человек. Происшествие произошло 12 сентября, тело последнего погибшего обнаружили 20-го.



Галия Гарифуллина