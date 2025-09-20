В Татарстане нашли тело последнего утонувшего при катастрофе на катере

Поисковые работы продолжались с момента трагедии, это последний найденный погибший

Фото: Динар Фатыхов

На Волге у острова Зеленого было найдено тело мужчины 1979 года рождения. Он утонул 12 сентября, когда катер перевернулся и затонул в районе поселка Октябрьского Зеленодольского района. На момент происшествия на мужчине не было спасательного жилета.

Поисковые работы продолжались с момента трагедии, это последний найденный погибший. Информация о происшествии поступила от МЧС Татарстана.

Напомним, инцидент произошел 12 сентября на Волге вблизи поселка Октябрьского Зеленодольского района. Катер Velvette 20 был обнаружен на глубине 17 метров в 500 метрах от берега. В результате крушения двое погибли, еще двое пропали без вести.



Анастасия Фартыгина