Уголовное дело возбуждено в Татарстане после гибели людей при крушении катера на Волге

Маломерное судно опрокинулось из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане возбуждено уголовное дело после крушения катера на Волге, в результате которого два человека погибли и двое пропали без вести. Трагедия произошла 12 сентября в акватории реки в Зеленодольском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МСУТ СКР.

По предварительной версии, маломерное судно опрокинулось из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Следственные органы квалифицировали инцидент по статье о преступной неосторожности, повлекшей гибель двух или более лиц.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий: допрашивают свидетелей, назначают экспертизы и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Спасательные службы продолжают поиск пропавших без вести.



Анастасия Фартыгина