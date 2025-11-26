Российские школы смогут использовать биометрию для контроля за детьми

Она призвана стать современной и более надежной альтернативой привычным картам и пропускам

Фото: Артем Дергунов

В российских школах планируется внедрение биометрических технологий для обеспечения безопасного доступа на их территорию. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

— Российские школы смогут использовать биометрические технологии для защищенного доступа на территорию. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму, — сказал Григоренко.

По словам вице-премьера, биометрия призвана стать современной и более надежной альтернативой привычным картам и пропускам. Главное преимущество новой системы заключается в том, что биометрические данные невозможно потерять или передать другому человеку. Это, как отметил Григоренко, позволит родителям быть уверенными, что их ребенок действительно находится на занятиях, а также значительно повысит общий уровень безопасности образовательных учреждений.

Вчера Минпросвещения России опровергло информацию о возможности введения «парт позора» в образовательных учреждениях, назвав ее недостоверной и вводящей в заблуждение.

Рената Валеева