Минпросвещения назвало фейком информацию о «партах позора» в школах

Там подчеркнули, что возможность установления «парт позора» никогда не рассматривалась и не обсуждалась на уровне ведомств

Фото: Артем Дергунов

Минпросвещения России опровергло информацию о возможности введения «парт позора» в образовательных учреждениях, назвав ее недостоверной и вводящей в заблуждение. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Распространяемая в Сети информация о письме депутата Госдумы в адрес руководства министерства с инициативой по внедрению воспитательной практики «Парта позора — дети недостойных», а также о письме, якобы подписанном замминистра просвещения Александром Бугаевым, является фейком.

— Обращаем внимание, что распространяемая в Сети информация... является недостоверной, — говорится в официальном заявлении.

В министерстве подчеркнули, что возможность установления «парт позора» никогда не рассматривалась и не обсуждалась на уровне ведомства. Также было заявлено, что ни министерство, ни его сотрудники не получали и не готовили подобных обращений.

— Подобные фейки дискредитируют деятельность государственных органов власти и вводят граждан в заблуждение. Для получения актуальной информации рекомендуется обращаться к официальным сайтам и каналам Министерства просвещения России, — призвали в министерстве.

Рената Валеева