В Татарстане растет сезонная заболеваемость гриппом — 114 случаев за неделю

Особенно заметен рост среди школьников в возрасте от 7 до 14 лет

В Республике Татарстан наблюдается увеличение числа заболевших гриппом. За прошедшую неделю зарегистрировано 114 случаев заболевания, сообщила замруководителя Управления Роспотребнадзора по Твтарстану Любовь Авдонина.

За неделю в республике зафиксировано 10 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Это на 11% больше показателей предыдущей недели, но ниже аналогичного периода прошлого года на 22% и остается ниже эпидемического порога на 34%.

По словам специалиста, доля гриппа растет еженедельно. Особенно заметен рост заболеваемости гриппа и ОРВИ среди школьников в возрасте от 7 до 14 лет. Значительную роль в контроле ситуации играют медицинские фильтры в образовательных учреждениях. С начала учебного года около 8 тыс. детей были отстранены от посещения школ.

— Фильтры — это очень хороший профилактический механизм, его нужно использовать в том числе и во взрослых коллективах, — заявила Авдонина.

Охват вакцинации на данный момент составляет 51% от численности населения Татарстана. По словам специалиста, в прошлом году в период охват вакцинации на аналогичный период был 39%. Тем не менее, некоторое количество вакцин остается неиспользованное.



Ранее Роспотребнадзор опроверг информацию о новом опасном вирусе. До этого в некоторых СМИ появлялась информация о том, что РСВ якобы является новым патогеном, не менее опасным, чем COVID-19.

Наталья Жирнова