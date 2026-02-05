Дополнительные электрички свяжут Казань и аэропорт 6, 26 и 28 февраля

Рейсы без остановок организованы из-за концерта в МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Михаил Захаров

В Казани организованы дополнительные пригородные поезда в аэропорт 6, 26 и 28 февраля, сообщает мэрия Казани.

Поезд №7602 отправляется из города в 18:04 и прибывает в аэропорт в 18:24. Обратный рейс №7603 курсирует в 21:42, прибытие в Казань — 22:10. Остановки по маршруту не предусмотрены. Причиной назначения дополнительных рейсов стал концерт в МВЦ «Казань Экспо».

Ранее «Реальное время» писало, что Горьковская железная дорога в январе 2026 года перевезла почти 3 млн пассажиров.

Ариана Ранцева