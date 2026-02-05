В Абу-Даби продолжаются переговоры по Украине в трехстороннем формате

Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков

Фото: Артем Дергунов

В Абу-Даби продолжаются переговоры по Украине в трехстороннем формате. Об этом сообщает RT с отсылкой на слова Умерова.

Ранее «Реальное время» писало, что со стороны США в переговорах участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф, бизнесмен и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а также министр армии США Дэниел Дрисколл. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. В составе украинской делегации присутствует, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Ариана Ранцева