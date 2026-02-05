Казань готова к приему самолетов из-за закрытия аэропорта в Нижнем Новгороде

Это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в других регионах

Фото: Мария Зверева

Аэропорт Казани готов при необходимости принимать воздушные суда на запасной аэродром. Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в некоторых регионах, в частности в районе нижегородского аэропорта. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе аэропорта Казани.

В свою очередь, аэропорт Нижнего Новгорода продолжает принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.

В пресс-службе аэропорта Казани отметили, что готовность к приему самолетов на запасной аэродром обеспечит бесперебойное обслуживание рейсов при ограничениях в других регионах.

Ариана Ранцева