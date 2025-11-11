Роспотребнадзор опроверг информацию о новом опасном вирусе
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что РСВ якобы является новым патогеном, не менее опасным, чем COVID-19
В Роспотребнадзоре опровергли сообщения СМИ о появлении нового опасного респираторно-синцитиального вируса (РСВ). По данным ведомства, РСВ является давно известным возбудителем острых респираторных заболеваний и не представляет новой угрозы, сообщает ТАСС.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что РСВ якобы является новым патогеном, не менее опасным, чем COVID-19. Однако специалисты отмечают, что повышение заболеваемости РСВ в отдельные сезоны — это обычное явление для всех сезонных респираторных инфекций.
Для профилактики заражения специалисты рекомендуют избегать мест массового скопления людей, при первых признаках заболевания ограничить контакты, регулярно проветривать помещения и соблюдать гигиену рук. Напомним, что в Татарстане заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 18%.
