Татарстан усиливает экспорт через представительство РЭЦ

Центр поможет увеличить несырьевой неэнергетический экспорт региона

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероникой Никишиной. На встрече обсуждалось развитие внешнеэкономической деятельности республики, включая поддержку экспортеров и продвижение татарстанской продукции на зарубежные рынки.

В Казани открылось представительство РЭЦ, которое возглавила Светлана Боброва. Минниханов отметил, что экспорт Татарстана по итогам 2025 года достиг $10,56 млрд, а инструменты РЭЦ способствовали этому результату.

Никишина подчеркнула высокий экспортный потенциал республики и развитые партнерские связи, особенно со странами исламского мира. Представительство РЭЦ в Казани станет частью сети из 17 региональных офисов, работающих по хабовому принципу и поддерживающих компании для увеличения несырьевого неэнергетического экспорта.

Ариана Ранцева