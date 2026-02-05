Жители Казани назвали справедливый размер МРОТ

Самые высокие ожидания по уровню минимального размера оплаты труда зафиксированы в Москве

Фото: Динар Фатыхов

По мнению жителей Казани, размер МРОТ с 1 января 2026 года должен составлять 55,8 тыс. рублей. Таковы результаты исследования SuperJob. Напомним, что в России с этого года минимальный размер оплаты труда установлен на уровне 27 093 рубля.

Самые высокие ожидания по уровню МРОТ зафиксированы в Москве, где жители назвали справедливым минимальный доход в размере 63,1 тыс. рублей в месяц. На втором месте — Санкт-Петербург с показателем 59,2 тыс. рублей, а на третьем— Хабаровск (58,3 тыс. рублей). Столица Татарстана по ожидаемой величине МРОТ заняла четвертое место, а на пятом расположился Владивосток (55,5 тыс.).

На шестом месте по запросам — Махачкала (54,9 тыс.), а на седьмом — Тюмень (54,7тыс.). Следом идут Краснодар и Красноярск (54,6 тыс. в обоих городах), а замыкает топ-10 — Екатеринбург (54,4 тыс.). Также высокий желаемый уровень «минималки» отмечен в Челнах (54,2 тыс.).

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в число лидеров по динамике откликов на вакансии.

Никита Егоров