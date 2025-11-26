Ущерб от нового вида мошенничества достиг 65 млрд рублей

Теперь злоумышленники не звонят потенциальным жертвам, а рассылают сообщения с просьбой перезвонить

В России появилась новая схема обмана граждан, позволяющая мошенникам обходить системы блокировки звонков. По данным «Известий», за третий квартал 2025 года ущерб от таких преступлений превысил 65 млрд рублей, что на треть больше показателей предыдущего периода.

Злоумышленники изменили тактику: теперь они не звонят потенциальным жертвам, а рассылают сообщения с просьбой перезвонить. Преступники маскируются под службы доставки, управляющие компании и банки. Основные поводы для обмана — проверки счетчиков, замена домофонов и проблемы с авторизацией.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперты рекомендуют проявлять особую осторожность при получении подобных сообщений. Специалисты советуют использовать только официальные номера компаний, указанные на их сайтах, и никогда не разглашать банковские данные и коды из СМС. Также рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты.

Наталья Жирнова