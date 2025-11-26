Новости общества

12:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ущерб от нового вида мошенничества достиг 65 млрд рублей

09:59, 26.11.2025

Теперь злоумышленники не звонят потенциальным жертвам, а рассылают сообщения с просьбой перезвонить

Ущерб от нового вида мошенничества достиг 65 млрд рублей
Фото: скриншот с сайта 2ГИС

В России появилась новая схема обмана граждан, позволяющая мошенникам обходить системы блокировки звонков. По данным «Известий», за третий квартал 2025 года ущерб от таких преступлений превысил 65 млрд рублей, что на треть больше показателей предыдущего периода.

Злоумышленники изменили тактику: теперь они не звонят потенциальным жертвам, а рассылают сообщения с просьбой перезвонить. Преступники маскируются под службы доставки, управляющие компании и банки. Основные поводы для обмана — проверки счетчиков, замена домофонов и проблемы с авторизацией.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперты рекомендуют проявлять особую осторожность при получении подобных сообщений. Специалисты советуют использовать только официальные номера компаний, указанные на их сайтах, и никогда не разглашать банковские данные и коды из СМС. Также рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты.

Ранее адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш, положительно оценила идею периода охлаждения при сделках с недвижимостью.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также