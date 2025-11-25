Юрист — об идее заморозки средств при сделках с недвижимостью: «Практика начинает защищать покупателей квартир»

Благодаря изменениям у россиян появится возможность обдумать ситуацию и не стать жертвой мошенников

Фото: Реальное время

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш положительно оценила идею периода охлаждения при сделках с недвижимостью.



— Хорошо, что законодатель пытается внести поправки в закон, — сказала она в беседе с RT.

По словам Ярмуш, ранее суд поддерживал потерпевшую сторону — продавцов квартир, обманутых мошенниками.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— По моему мнению, суды неправильно возвращали квартиры потерпевшей стороне, пенсионерке в данном случае, без обязанности вернуть деньги покупателям квартиры. Сейчас покупателей квартир судебная практика начинает защищать, — говорит она.

По мнению юриста, благодаря периоду охлаждения у россиян появится возможность обдумать ситуацию. Ярмуш напомнила о недавнем случае, когда суд постановил, что пострадавшая пенсионерка обязана выселиться из проданной ею квартиры, несмотря на то, что она действовала под влиянием мошенников.



— Поэтому сейчас, мне кажется, и суды изменят практику, и сами уже риелторы, юристы, видя все эти ловушки, в договор купли-продажи вносят правильные пункты, чтобы потом продавец квартиры в суде не мог объяснить, что действовал под влиянием, — резюмировала эксперт.

Напомним, недавно в Госдуме предложили ввести период охлаждения при продаже жилья. Эта мера должна защитить добросовестных покупателей от мошенников.

Галия Гарфиуллина