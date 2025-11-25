Юрист — об идее заморозки средств при сделках с недвижимостью: «Практика начинает защищать покупателей квартир»
Благодаря изменениям у россиян появится возможность обдумать ситуацию и не стать жертвой мошенников
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш положительно оценила идею периода охлаждения при сделках с недвижимостью.
— Хорошо, что законодатель пытается внести поправки в закон, — сказала она в беседе с RT.
По словам Ярмуш, ранее суд поддерживал потерпевшую сторону — продавцов квартир, обманутых мошенниками.
— По моему мнению, суды неправильно возвращали квартиры потерпевшей стороне, пенсионерке в данном случае, без обязанности вернуть деньги покупателям квартиры. Сейчас покупателей квартир судебная практика начинает защищать, — говорит она.
По мнению юриста, благодаря периоду охлаждения у россиян появится возможность обдумать ситуацию. Ярмуш напомнила о недавнем случае, когда суд постановил, что пострадавшая пенсионерка обязана выселиться из проданной ею квартиры, несмотря на то, что она действовала под влиянием мошенников.
— Поэтому сейчас, мне кажется, и суды изменят практику, и сами уже риелторы, юристы, видя все эти ловушки, в договор купли-продажи вносят правильные пункты, чтобы потом продавец квартиры в суде не мог объяснить, что действовал под влиянием, — резюмировала эксперт.
Напомним, недавно в Госдуме предложили ввести период охлаждения при продаже жилья. Эта мера должна защитить добросовестных покупателей от мошенников.
