В Татарстане с 2026 года повысят зарплаты бюджетников
Размер будет проиндексирован в 1,1 раза
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о повышении размеров окладов бюджетников. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов.
Согласно документу, с 1 января 2026 года будут повышены размеры месячных должностных окладов руководителей, специалистов и служащих отдельных организаций бюджетной сферы, на которые не распространяется Единая тарифная сетка.
Размер будет проиндексирован в 1,1 раза и установлен в размере 16 928 рублей.
Ранее правительство Татарстана приняло постановление о повышении окладов сотрудников трех государственных бюджетных учреждений. Повышение коснется работников хозуправления при Кабмине Татарстана, гостевого дома при управлении делами раиса и Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль».
