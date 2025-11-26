В Татарстане с 2026 года повысят зарплаты бюджетников

Размер будет проиндексирован в 1,1 раза

Фото: Артем Дергунов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о повышении размеров окладов бюджетников. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов.



Согласно документу, с 1 января 2026 года будут повышены размеры месячных должностных окладов руководителей, специалистов и служащих отдельных организаций бюджетной сферы, на которые не распространяется Единая тарифная сетка.

Размер будет проиндексирован в 1,1 раза и установлен в размере 16 928 рублей.

Ранее правительство Татарстана приняло постановление о повышении окладов сотрудников трех государственных бюджетных учреждений. Повышение коснется работников хозуправления при Кабмине Татарстана, гостевого дома при управлении делами раиса и Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль».



Рената Валеева