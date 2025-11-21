В Татарстане повысят зарплаты работникам трех госучреждений

Повышение коснется работников хозуправления при Кабмине, гостевого дома при управлении делами раиса и музея-заповедника «Казанский Кремль»

Фото: Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана принял постановление о повышении должностных окладов сотрудников трех государственных бюджетных учреждений. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Повышение коснется работников хозуправления при Кабмине Татарстана, гостевого дома при управлении делами раиса и Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль».

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Согласно документу, должностной оклад специалиста «Хозяйственного управления при Кабинете министров Республики Татарстан» будет проиндексирован в 1,1 раза и составит 16 928 рублей. Повышение затронет всех руководителей, специалистов и служащих указанных учреждений. Финансирование расходов, связанных с реализацией постановления, возложено на Минфин Татарстана.

Наталья Жирнова