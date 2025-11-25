Трамп: достижение соглашения по Украине «очень близко»

Он сообщил, что работать над урегулированием конфликта «нелегко», но «мы к этому продвигаемся»

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что стороны близки к достижению договоренности по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил во вторник, выступая на церемонии «прощения индейки» в преддверии Дня благодарения США.

— Думаю, мы очень близки к соглашению. Посмотрим, — сказал Трамп, добавив, «думал, что с этим конфликтом будет покончено быстрее». Американский президент также отметил, что работать над урегулированием конфликта «нелегко», но «мы к этому продвигаемся».

Ранее западные СМИ сообщали, что администрация США представила план из 28 пунктов по урегулированию на Украине. Согласно публикациям, план включал гарантии безопасности, основанные на статье 5 устава НАТО: соглашение о ненападении между Россией и Украиной, отказ Киева от вступления в НАТО и сокращение численности украинских вооруженных сил. В минувшее воскресенье в Женеве состоялись переговоры делегаций США, Украины и стран ЕС по данному плану, который, как позднее стало известно, был сокращен до 19 пунктов.

Помимо этого, телеканал СBS со ссылкой на американских чиновников и дипломатов во вторник информировал, что министр армии США Дэн Дрисколл находится в Абу-Даби для консультаций по украинскому урегулированию с российскими официальными лицами. Представитель министра Джефф Толберт позднее сообщил порталу Axios, что переговоры проходят в положительном ключе. Источник Axios также утверждал о присутствии украинской делегации во главе с начальником Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым* в Абу-Даби, где она контактирует с американской и российской делегациями.

Напомним, 21 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва получила от Вашингтона текст плана по урегулированию на Украине.

— У нас этот текст есть. Мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается, — сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Рената Валеева