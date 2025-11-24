FT: план Трампа по Украине сократился до 19 пунктов после переговоров в Женеве

Неизвестно, какие именно пункты были исключены из первоначального документа

Фото: Реальное время

План президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта был значительно переработан и сокращен с 28 до 19 пунктов после трехсторонних переговоров представителей США, Украины и Евросоюза, состоявшихся в Женеве 23 ноября. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники.

Собеседники издания не уточнили, какие именно пункты были исключены из первоначального документа.

Тем не менее, по данным «РБК-Украина», ссылающегося на свои источники, большинство положений американского мирного плана удалось согласовать и частично изменить в ходе женевских переговоров. Делегации смогли урегулировать вопросы, касающиеся численности ВСУ, положения по Запорожской АЭС, а также формат обмена пленными и возвращение осужденных лиц. Участники переговоров назвали эти обсуждения «самыми продуктивными за последние десять месяцев».

Вопросы территориальных уступок и закрепления невступления Украины в НАТО в Конституции страны стороны решили оставить для обсуждения на уровне президентов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Факт трансформации плана подтвердил и советник офиса президента Украины Александр Бевз, который принимал участие в женевских переговорах. На своей странице в Facebook* он написал, что мирного плана Трампа по Украине из 28 пунктов «больше не существует» в том виде, в котором его видели изначально, и часть пунктов была изъята.

Рената Валеева