Минниханов в Москве обсудил стратегию развития стройотрасли

Вместе с Мишустиным он обсудил Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ на период до 2030 года

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня в рамках рабочей поездки в Москву принял участие в стратсессии, посвященной ходу реализации Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Заседание провел председатель правительства страны Михаил Мишустин, который подвел итоги первого этапа стратегии и обозначил ключевые вызовы для отрасли.

Он напомнил, что данная Стратегия была принята три года назад и нацелена на достижение одной из национальных целей — обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни граждан.

Мишустин отметил, что все ключевые показатели, установленные на первый период реализации стратегии — до 2024 года, были успешно выполнены, причем многие из них — с превышением плановых значений.

Однако, говоря о вызовах, стоящих перед строительной отраслью и жилищно-коммунальным хозяйством, председатель правительства прежде всего выделил сокращение спроса на рынке жилья, в том числе и на ипотеку, а также ограничение доступа к проектному финансированию.

— Чтобы снизить риски уменьшения числа новых проектов и выдачи разрешений на возведение домов, правительством был увеличен уровень возмещения кредитным организациям по льготным ипотечным займам. По основным из них — расширены лимиты, — сообщил Мишустин.

Напомним, Рустам Минниханов с 2020 года возглавлявший комиссию по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда», является председателем комиссии «Инфраструктура для жизни».

Рената Валеева