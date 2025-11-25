Владимир Путин прибыл в Киргизию с трехдневным визитом

Кульминацией визита станет участие российского лидера в саммите ОДКБ в четверг

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин прибыл во вторник, 25 ноября, в Киргизию с трехдневным госвизитом, который продлится до 27 ноября. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

В повестке дня российского лидера — программа, включающая как двусторонние переговоры с президентом республики Садыром Жапаровым, так и участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Первый день визита начнется с совместной церемонии возложения венка к Вечному огню на площади Победы — с участием Владимира Путина и президента Жапарова. Затем главы государств проведут неформальную встречу в формате тет-а-тет в резиденции Ала-Арча, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.

На следующий день, 26 ноября, Дворец единства станет площадкой для церемонии официальной встречи и последующих российско-киргизских переговоров. По их итогам ожидается подписание совместного заявления, а также ряда межправительственных и коммерческих документов. После обмена подписанными документами лидеры выступят с заявлениями для прессы, а вечер завершится государственным приемом.

После завершения основной программы дня у Путина запланирована отдельная беседа с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.



Кульминацией визита станет участие российского лидера в саммите ОДКБ в четверг, 27 ноября. Заседания пройдут как в узком, так и в расширенном составе. В повестке дня — процедура подписания документов, включая итоговую декларацию, которая зафиксирует единые подходы стран-членов к ключевым вопросам международной и региональной повестки дня. Мероприятия ОДКБ завершатся официальным приемом президента Киргизии в честь глав государств организации. По традиции совместная пресс-конференция лидеров не запланирована, однако ожидается, что Владимир Путин выступит с заявлениями для СМИ по итогам своей поездки в Бишкек.

Рената Валеева