В Казани откроют избирательный участок для выборов парламента Киргизии
Второй расположится в Набережных Челнах
Центральная избирательная комиссия Татарстана откроет участки для досрочного голосования на выборах депутатов Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана, которые состоятся 30 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
Участки расположатся:
- Торгово-офисный центр «Сувар Плаза», Казань, ул. Спартаковская, д. 6;
- Дом дружбы народов «Родник», Набережные Челны, 32-й комплекс, д. 24.
— Уверен, такое взаимодействие способствует дальнейшему развитию сотрудничества между избирательными структурами стран СНГ, а выборы депутатов парламента Кыргызстана пройдут организованно и четко, — отметил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.
Напомним, татарстано-кыргызстанский товарооборот по итогам прошлого года составил $138 млн.
