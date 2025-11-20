В Казани откроют избирательный участок для выборов парламента Киргизии

Второй расположится в Набережных Челнах

Фото: Динар Фатыхов

Центральная избирательная комиссия Татарстана откроет участки для досрочного голосования на выборах депутатов Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана, которые состоятся 30 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Участки расположатся:

Торгово-офисный центр «Сувар Плаза», Казань, ул. Спартаковская, д. 6;

Дом дружбы народов «Родник», Набережные Челны, 32-й комплекс, д. 24.

— Уверен, такое взаимодействие способствует дальнейшему развитию сотрудничества между избирательными структурами стран СНГ, а выборы депутатов парламента Кыргызстана пройдут организованно и четко, — отметил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Напомним, татарстано-кыргызстанский товарооборот по итогам прошлого года составил $138 млн.

Рената Валеева