Число случаев гриппа и ОРВИ в России выросло вдвое

Параллельно с ростом респираторных инфекций в стране увеличивается и число случаев заражения COVID-19

Фото: Реальное время

На 47-й неделе текущего эпидемиологического сезона в России отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Заболеваемость выросла на 17,9%. За этот период было зарегистрировано свыше 6,4 тысячи случаев гриппа, что в 2,2 раза больше, чем неделей ранее. Среди выявленных штаммов гриппа преобладают вирусы гриппа A(H3N2).

Параллельно с ростом респираторных инфекций в стране увеличивается и число случаев заражения COVID-19. За 47-ю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла на 13,8%, достигнув отметки около 8,2 тысячи случаев.



В Татарстане за период с 10 по 16 ноября текущего года наблюдался значительный скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ. За минувшую неделю было зарегистрировано 8,9 тысячи случаев, что на 44,4% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Рената Валеева