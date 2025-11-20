В Татарстане за неделю на 44% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Рост числа заболевших наблюдается во всех возрастных группах населения республики

Фото: Реальное время

В Татарстане за период с 10 по 16 ноября текущего года зафиксирован значительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным Управления Роспотребнадзора по РТ, за минувшую неделю было зарегистрировано 8,9 тыс. случаев, что на 44,4% больше по сравнению с предыдущей неделей.

При этом, как уточнили в ведомстве, общий уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 34,6%. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии.

Рост числа заболевших наблюдается во всех возрастных группах населения республики. Наибольший прирост (на 85,1%) отмечен среди детей в возрасте от 7 до 14 лет. В Роспотребнадзоре объясняют увеличение заболеваемости наступлением холодов, а также возвращением детей к учебному процессу после каникул.

Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме того, за прошедшую неделю в Татарстане на 17,4% увеличилось количество случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, выявлено 109 таких случаев.

В рамках продолжающейся кампании по вакцинации против гриппа в республике уже привито свыше 1,8 млн граждан, что составляет 48,9% от всего населения Татарстана.

Рената Валеева