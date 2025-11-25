В Татарстане предложили запретить продажу энергетиков в образовательных, медицинских и культурных учреждениях
Согласно законопроекту, Кабмин также вправе ограничивать продажу энергетиков во время публичных мероприятий
В Татарстане могут запретить продажу энергетиков в образовательных, медицинских и культурных учреждениях. Соответствующий законопроект внесли в Госсовет республики.
— Введение предлагаемых законопроектом запретов и ограничений обусловлено негативным воздействием на здоровье граждан от потребления безалкогольных тонизирующих напитков, — говорится в пояснительной записке.
Документом предлагается запретить продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, в зданиях и помещениях, которые используют для осуществления образовательной, медицинской, культурной и спортивной деятельности.
Кроме того, согласно законопроекту, Кабмин вправе ограничивать продажу энергетиков:
- в местах массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий и на прилегающих к ним территориях;
- на время проведения физкультурных мероприятий и спортивных соревнований.
В случае принятия документа закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Напомним, в мае Госдума приняла закон о штрафах до 500 тыс. рублей за продажу энергетических и тонизирующих напитков детям. Большинство жителей Казани поддерживают идею о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним.
