В Татарстане предложили запретить продажу энергетиков в образовательных, медицинских и культурных учреждениях

Согласно законопроекту, Кабмин также вправе ограничивать продажу энергетиков во время публичных мероприятий

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане могут запретить продажу энергетиков в образовательных, медицинских и культурных учреждениях. Соответствующий законопроект внесли в Госсовет республики.

— Введение предлагаемых законопроектом запретов и ограничений обусловлено негативным воздействием на здоровье граждан от потребления безалкогольных тонизирующих напитков, — говорится в пояснительной записке.

Документом предлагается запретить продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, в зданиях и помещениях, которые используют для осуществления образовательной, медицинской, культурной и спортивной деятельности.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кроме того, согласно законопроекту, Кабмин вправе ограничивать продажу энергетиков:

в местах массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий и на прилегающих к ним территориях;

на время проведения физкультурных мероприятий и спортивных соревнований.

В случае принятия документа закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Напомним, в мае Госдума приняла закон о штрафах до 500 тыс. рублей за продажу энергетических и тонизирующих напитков детям. Большинство жителей Казани поддерживают идею о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним.



Галия Гарифуллина