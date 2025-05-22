Госдума приняла закон о штрафах до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков детям
Госдума приняла закон, который вводит штрафы до 500 тыс. рублей за продажу энергетических и тонизирующих напитков детям. Этот законопроект был успешно принят во втором и третьем чтениях. Об этом сообщает РИА «Новости».
Теперь в Кодекс об административных правонарушениях будет добавлена статья, устанавливающая ответственность за продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Штрафы составят:
- для граждан — от 30 до 50 тыс. рублей;
- для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей;
- для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что этот шаг направлен на защиту здоровья подрастающего поколения. Он подчеркнул, что энергетические напитки наносят вред организму, особенно сердечно-сосудистой и нервной системам.
Депутат Алексей Говырин добавил, что в некоторых регионах России уже существуют ограничения на продажу энергетиков несовершеннолетним, но штрафы были значительно ниже. Напомним, что закон, запрещающий продажу энергетиков несовершеннолетним, вступил в силу в марте этого года.
Большинство жителей Казани поддерживают законопроект о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Это следует из опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.
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