Госдума приняла закон о штрафах до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков детям

. Фото: Динар Фатыхов

Госдума приняла закон, который вводит штрафы до 500 тыс. рублей за продажу энергетических и тонизирующих напитков детям. Этот законопроект был успешно принят во втором и третьем чтениях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Теперь в Кодекс об административных правонарушениях будет добавлена статья, устанавливающая ответственность за продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Штрафы составят:

для граждан — от 30 до 50 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что этот шаг направлен на защиту здоровья подрастающего поколения. Он подчеркнул, что энергетические напитки наносят вред организму, особенно сердечно-сосудистой и нервной системам.

Депутат Алексей Говырин добавил, что в некоторых регионах России уже существуют ограничения на продажу энергетиков несовершеннолетним, но штрафы были значительно ниже. Напомним, что закон, запрещающий продажу энергетиков несовершеннолетним, вступил в силу в марте этого года.

Большинство жителей Казани поддерживают законопроект о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Это следует из опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.



Анастасия Фартыгина