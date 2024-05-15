Казанцы поддерживают законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Фото: Динар Фатыхов

Большинство жителей Казани поддерживают законопроект о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Это следует из опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.



84% опрошенных казанцев поддерживают запрет на продажу энергетиков детям и подросткам. Респонденты объясняют свою позицию тем, что тонизирующие напитки опасны для здоровья, в частности для сердца и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, некоторые считают, что энергетики могут быть вреднее алкоголя. Против запрета высказались только 10% опрошенных, отметив, что запретный плод сладок.

Законопроект получил большую поддержку среди женщин — 89%. Среди мужчин инициативу поддержали 80%. Также за запрет чаще высказывались горожане с детьми — 86%, в отличие от бездетных казанцев — 83%.

Также каждый пятый житель Казани ежедневно сталкивается с телефонными мошенниками. Чаще всего подозрительные личности представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов.

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Рената Валеева