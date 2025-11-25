Поступления в бюджет Татарстана за год выросли на 10%

Татарстан вошел в топ-5 субъектов России по общей сумме налоговых и неналоговых доходов

Фото: Артем Дергунов

За январь — октябрь в консолидированный бюджет Татарстана поступило 483,7 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 44,3 млрд рублей, или 10,1%. Об этом сообщила на пресс-конференции замминистра финансов республики Алла Анфимова.

Исполнение плановых показателей по консолидированному бюджету составило 87,5%, по бюджету республики — 86%, а по местным бюджетам — 95,2%, добавила она. Татарстан вошел в топ-5 субъектов России по общей сумме налоговых и неналоговых доходов, уступая лишь Москве, Московской области, Санкт Петербургу и Краснодарскому краю. В ПФО республика лидирует.

Напомним, проект бюджета Татарстана на 2026 год сверстан по новым сценарным условиям. Суть изменений — в плавном снижении нефтегазовых доходов в казне. Эта модель заложена на перспективу трех лет.



Галия Гарифуллина