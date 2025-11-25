В Абу-Даби прошла встреча представителей США и России

В ОАЭ находится министр армии США Дэн Дрисколл

В Абу-Даби для переговоров с представителями России находится министр армии США Дэн Дрисколл, передают CBS News и Financial Times со ссылкой на источники.

По данным СМИ, Дрисколл провел переговоры с российской делегацией накануне вечером. Следующий раунд пройдет сегодня, 25 ноября. Собеседник CBS News добавил, что встреча необходима, «чтобы обсудить мирный процесс и быстро продвинуть мирные переговоры вперед».

Как утверждает источник Financial Times, Киеву было известно о предстоящей встрече.



Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин высказался о возможности использовать предложенный США мирный план из 28 пунктов в качестве основы для завершения конфликта на Украине. При этом он обратил внимание на тот факт, что содержание документа не было детально обсуждено с российской стороной.

Галия Гарифуллина