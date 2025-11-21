Путин поддержал использование плана США для разрешения конфликта на Украине

Он подчеркнул готовность российского руководства к конструктивным переговорам и открытость к рассмотрению предложений

Президент России Владимир Путин высказался о возможности использовать предложенный США мирный план из 28 пунктов в качестве основы для завершения конфликта на Украине.

Во время заседания Совета Безопасности России он подчеркнул готовность российского руководства к конструктивным переговорам и открытость к рассмотрению предложений, направленных на разрешение кризиса мирным путем. Владимир Путин также обратил внимание на тот факт, что содержание документа пока не было детально обсуждено с российской стороной, отметив отсутствие конкретной реакции от украинского правительства.

— Однако мы видим, что после переговоров на Аляске с американской стороны наступила определенная пауза, и мы знаем, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного президентом Трампом плана мирного урегулирования. Полагаю, что именно поэтому появилась и его новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов, — сообщил русский лидер на совещании.

Ранее Трамп заявил, что Украина скоро полностью утратит контроль над Донбассом.

Наталья Жирнова