Bloomberg: из плана Трампа исключен пункт об использовании замороженных активов России

Первоначальное предложение Трампа предусматривало получение США 50% прибыли от этих средств

Пункт об использовании российских замороженных активов в процессе восстановления Украины был исключен из плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию на переговорах в Женеве. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

— Европейские чиновники выразили осторожный оптимизм в связи с тем, что в последней версии проекта больше не упоминается план направить около €100 млрд замороженных российских активов на усилия США по восстановлению страны, — пишет агентство.

Bloomberg напоминает, что первоначальное предложение Трампа предусматривало получение США 50% прибыли от этих средств, а также направление неиспользованных замороженных активов в американо-российский инвестиционный фонд. Такой подход, по данным агентства, ранее застал союзников Киева врасплох и вызвал недоумение у европейских политиков.

Собеседники Bloomberg «также выразили надежду в связи с тем, что администрация Трампа начала взаимодействовать с Европой после того, как изначальный план застал союзников Киева врасплох».

Исключение этого пункта произошло на фоне продолжающихся дискуссий в Евросоюзе о возможности использования замороженных российских средств. Большая часть этих активов, по данным агентства, находится в финансовом депозитарии Euroclear в Брюсселе. Однако внутри ЕС существуют противоречия по этому вопросу, в частности против выступает Бельгия, опасающаяся юридических последствий такого решения.

Накануне в Женеве прошли переговоры делегаций США и Украины, в которых также приняли участие представители Великобритании, Франции и Германии. Обсуждался мирный план Трампа, который, по сообщениям СМИ, изначально состоял из 28 пунктов. Согласно публикациям западных СМИ, план включает, в частности, гарантии безопасности, основанные на статье 5 устава НАТО, соглашение о ненападении между Россией и Украиной, отказ Киева от вступления в НАТО и сокращение численности украинских вооруженных сил.

Ранее, 21 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва получила от Вашингтона текст плана по урегулированию на Украине.

— У нас этот текст есть. Мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается, — сказал тогда Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Рената Валеева