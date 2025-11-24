Финляндия предложила НАТО разместить у себя системы командования и управления

Этот шаг значительно укрепит способность НАТО защищать как саму Финляндию, так и весь северный регион альянса

Минобороны Финляндии официально предложило НАТО разместить на финской территории подразделения командования и управления Североатлантического альянса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает «Интерфакс».

По словам министра обороны Антти Хаккянена, этот шаг значительно укрепит способность НАТО защищать как саму Финляндию, так и весь северный регион альянса.

— Подразделение будет играть ключевую роль в поддержке операций войск и структур под управлением Объединенного командования операций НАТО в Норфолке и обеспечении их командных и контрольных возможностей, — прокомментировал Хаккянен.

Предварительная работа по оказанию соответствующего влияния уже проведена. Ожидается, что окончательные решения по этому вопросу будут приняты на встрече министров обороны стран НАТО в феврале 2026 года.

Основной задачей предлагаемого подразделения систем командования и управления станет предоставление телекоммуникационных и информационных систем, необходимых для поддержки командования войсками и уровней командования НАТО в Финляндии и при необходимости по всему альянсу.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В случае реализации данная система командования и управления станет частью постоянной командной структуры НАТО, что означает совместное финансирование ее строительства, внедрения и обслуживания Финляндией и альянсом. Личный состав подразделения, как предполагается, будет состоять примерно из 50 военнослужащих, при этом задачи будут выполняться финским персоналом.

Министерство обороны Финляндии уточняет, что подразделения командования и управления НАТО входят в состав Группы связи и информационных систем НАТО (NCISG), которая отвечает за производство и использование коммуникационных и информационных систем альянса для обеспечения безопасности и надежности руководства во всех операциях и учениях по всему миру.

Рената Валеева