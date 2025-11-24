НАТО снова запустит сверхзвуковые истребители над Эстонией

Это является частью «сдерживания российской агрессии»

Фото: Максим Платонов

Истребители стран — членов НАТО вновь проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии с 24 по 30 ноября. Об этом сообщила эстонская национальная телерадиокомпания ERR.

Эти учения станут продолжением аналогичных мероприятий, проводившихся ранее в этом месяце — с 17 по 23 ноября, а также с 3 по 9 и с 10 по 16 ноября. По информации ERR, часть предстоящих полетов будет проходить на малых высотах, но не ниже 152 метров, при этом возможно выполнение сверхзвуковых маневров.

Тренировочные полеты являются частью миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, которая действует с 2004 года. Эта миссия была запущена после вступления Литвы, Латвии и Эстонии в Североатлантический альянс, поскольку ни одна из этих стран не располагает собственными боевыми самолетами, способными выполнять задачи по защите воздушных рубежей. В рамках миссии союзные страны регулярно предоставляют свои самолеты для патрулирования воздушного пространства Балтии.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В последние годы Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности альянса у своих западных рубежей. В то время как НАТО называет свои инициативы, включая патрулирование, «сдерживанием российской агрессии», Кремль подчеркивает, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могут представлять угрозу ее интересам.

Ранее власти Эстонии аннулировали оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) для ускорения строительства объездной дороги Вярска — Саатсе. Это связано с необходимостью объезда участка, частично проходящего по территории России, известного как «Саатсеский сапог».

Рената Валеева