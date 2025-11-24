Правительство перестроит систему привлечения иностранных работников

Регионам предстоит выстроить собственную систему работы с иностранной рабочей силой, учитывая специфические запросы местного бизнеса

Фото: Реальное время

Правительство России пересмотрит подход к привлечению иностранной рабочей силы, намереваясь перестроить квотный механизм под конкретные проекты. Об этом заявил первый заместитель главы Минэкономразвития Максим Колесников, выступая в Госдуме.

— Надо определиться — где нужно стимулировать внутреннюю трудовую мобильность, а где требуется привлечение иностранной рабочей силы, — подчеркнул Колесников, акцентируя внимание на необходимости баланса между этими двумя направлениями.

По его словам, в настоящее время правительство «пересобирает модель привлечения иностранных работников», что включает в себя «и создание системы контроля, и перестройку квотного механизма под конкретные проекты». В рамках этой инициативы регионам предстоит выстроить собственную систему работы с иностранной рабочей силой, учитывая специфические запросы местного бизнеса.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Колесников также отметил, что повышение гибкости труда включает в себя «стимулирование удаленной занятости, прежде всего за счет регулирования платформенной экономики».

Ранее Госдума приняла закон, изменяющий условия получения мигрантами права на бесплатную медицинскую помощь в рамках системы обязательного медицинского страхования. Согласно ранее действовавшему законодательству, иностранные граждане могли претендовать на бесплатную медицинскую помощь по ОМС после трех лет работы в России.

Рената Валеева