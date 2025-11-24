Минобороны заявило о взятии под контроль села Затишье в Запорожской области
Населенный пункт был взят под контроль подразделениями группировки войск «Восток»
Российские войска в ходе наступательных действий установили контроль над селом Затишье в Запорожской области. Об этом в понедельник сообщило Минобороны.
Населенный пункт был взят под контроль подразделениями группировки войск «Восток».
По данным российских военных, за минувшие сутки группировка «Восток» также нанесла поражение формированиям двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Малиновки, Гуляйполя, Воздвиженки, Доброполья в Запорожской области и Отрадного в Днепропетровской области. Утверждается, что ВСУ потеряли до 245 военнослужащих.
Накануне российские военные освободили сразу три новых населенных пункта. Среди них Петровское, Тихое и Отрадное в Донецкой Народной Республике.
