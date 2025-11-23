Российские военные взяли под контроль три населенных пункта
Два из них в Днепропетровской области, один — в Донецкой Республике
Российские военные освободили сразу три новых населенных пункта, сообщает Минобороны страны. Так, под контроль взято Петровское в Донецкой Народной Республике.
Еще два населенных пункта освобождены в ДНР — Тихое и Отрадное.
— Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Тихое и Отрадное Днепропетровской области, — следует из сводки ведомства.
Минобороны России в субботу объявило об установлении контроля над двумя населенными пунктами — Звановкой в Донецкой Народной Республике и Новым Запорожьем в Запорожской области — в результате действий российских войск.
