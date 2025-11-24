ФАС исключит из тарифов на обращение с ТКО 11,3 млрд рублей

Проверка обоснованности расходов прошла в том числе и в ПФО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела проверку обоснованности расходов на обработку и транспортирование твердых коммунальных отходов (ТКО) в тарифах региональных операторов. Анализ охватил территории Центрального, Северо‑Западного, Приволжского, Уральского, Северо‑Кавказского и Южного федеральных округов на 2025 год.

В частности, установлено, что в ряде случаев отсутствовал анализ выделенных бюджетных субсидий и не были утверждены долгосрочные параметры регулирования. Кроме того, в тарифы включались инвестиционные расходы, превышающие объемы фактического финансирования, а также затраты компаний, выходящие за рамки их реальных потребностей.

Служба отметила и другие недочеты: некоторые региональные операторы, выбранные по итогам несостоявшихся конкурсов, получали соглашения сроком более одного года.

По результатам проверок ФАС выдала 64 предписания об устранении нарушений. Документы направлены 83 региональным органам тарифного регулирования. Общая сумма необоснованно включенных в тарифы средств составила 11,3 млрд рублей — эти средства подлежат исключению из тарифной базы.

