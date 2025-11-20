Казанская компания займется диджитализацией мусора в Санкт-Петербурге

Организация вовлечена в судебное разбирательство с Минпромторгом России по вопросу возврата федеральной субсидии

Казанская компания выступит исполнителем проекта по диджитализации системы обращения с отходами в Санкт-Петербурге. Ранее крупный IT-разработчик ООО «Эттон-Центр» оказался вовлечен в судебное разбирательство с Минпромторгом России по вопросу возврата федеральной субсидии.

Как стало известно, казанская компания получила заказ от Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга на установление точных нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). В поле зрения специалистов окажутся отходы от 36 типов объектов по всему городу, включая офисы, магазины, кафе, больницы, АЗС, парки и пляжи.



Тем временем Арбитражный суд Татарстана рассматривает иск Минпромторга к казанскому ООО «Эттон-Центр» с требованием о взыскании федеральной субсидии в сумме 14,5 млн рублей. Иск был зарегистрирован еще в конце лета, однако другие подробности в материалах арбитража отсутствуют. В деле дважды объявляли перерыв, а последнее заседание 17 октября было перенесено на 5 ноября. Юристы отмечают, что подобная практика часто свидетельствует о поиске сторонами компромисса.

Отмечается, что Минпромторг является одним из крупных госзаказчиков услуг у казанского IT-разработчика. В 2021—2022 годах компания «Эттон-Групп» выполнила работы по четырем госконтрактам на общую сумму 74 млн рублей. Эти контракты, подписанные между директором Департамента аудита и контроля Минпромторга РФ Ганеевой и гендиректором ООО «Эттон-Центр» Константином Голодухиным, включали услуги по совершенствованию информационной платформы «Открытый бюджет для граждан».

