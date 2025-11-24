Рубио назвал переговоры в Женеве по Украине самыми продуктивными за время администрации Трампа

Администрация США ранее подтвердила разработку собственного плана по разрешению украинского кризиса

Госсекретарь США Марко Рубио оценил прошедшие в Женеве переговоры по украинскому кризису как наиболее эффективные за весь период нахождения администрации Дональда Трампа у власти, сообщают РИА «Новости».

— Сегодняшний день оказался весьма плодотворным, это, безусловно, лучший день в нашем участии в процессе украинского урегулирования, — подчеркнул Рубио на итоговой пресс-конференции.

Администрация США ранее подтвердила разработку собственного плана по разрешению украинского кризиса, хотя подробности пока не раскрывались ввиду продолжения работы над документом. Ранее Владимир Путин поддержал использование плана США для разрешения конфликта на Украине. Он подчеркнул готовность российского руководства к конструктивным переговорам и открытость к рассмотрению предложений.

Напомним, что Евросоюз созывает 24 ноября в Луанде (Ангола) специальный саммит стран ЕС по украинскому урегулированию на фоне плана США. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.

Наталья Жирнова