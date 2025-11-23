Евросоюз созывает специальный саммит по украинскому урегулированию

Встреча пройдет в понедельник, 24 ноября

Фото: Реальное время

Евросоюз созывает 24 ноября в Луанде (Ангола) специальный саммит стран ЕС по украинскому урегулированию на фоне плана США. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.

— Я пригласил лидеров всех 27 стран ЕС на специальный саммит по Украине в Луанде в рамках саммита ЕС-Афросоюз в понедельник, — написал он в сети X.

«План Трампа по урегулированию украинско-российского конфликта», состоящий из 28 пунктов, был впервые опубликован изданием Axios 21 ноября. Источники издания подтвердили, что перечисленные пункты были представлены Москве и Киеву для обсуждения.

Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что Кремль получил текст мирного плана и считает, что он может лечь в основу урегулирования.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявлял, что уже обсудил план с американской стороной, а также с лидерами Германии, Франции и Великобритании. В обращении к нации он пообещал всю следующую неделю работать над соглашением с США и Россией. Позднее стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил мирный план из 28 пунктов с Трампом и заявил о намерении проинформировать других европейских лидеров о содержании разговора.

Елизавета Пуншева