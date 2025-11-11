В России появится интерактивная карта наружной рекламы

Сообщается, что с ее помощью станет проще планировать размещение наружной рекламы и анализировать динамику развития рынка

Фото: Роман Хасаев

Федеральная антимонопольная служба планирует разработать интерактивную карту, на которой будут отмечены все рекламные конструкции. Об этом сообщила заместитель руководителя ведомства Адиля Вяселева в ходе Национального рекламного форума.

Сообщается, что новый инструмент окажется полезным как для органов власти, так и для представителей бизнеса. С его помощью станет проще планировать размещение наружной рекламы и анализировать динамику развития рынка в регионах и федеральных округах.

Реализация проекта предусмотрена в рамках Национального плана развития конкуренции на 2026–2030 годы.

Дмитрий Зайцев / realnoevremya.ru

Параллельно ФАС намерена усилить контроль за соблюдением рекламного законодательства в финансовой сфере. Кроме того, ведомство планирует детально изучить рекламные материалы, которые размещают блогеры и лидеры общественного мнения.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года в России вступил полный запрет на рекламу в заблокированных соцсетях. Штрафы составят от 2,5 тыс. рублей для физлиц до 500 тыс. рублей для юрлиц. В качестве решения игроки рынка переходят на разрешенные площадки. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова